Красногорск, , 14:37 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошла на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 24 января статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 5 980 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 1076 случаев меньше аналогичного показателя 23 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 7 056 человек, а днем ранее — у 6400 жителей Подмосковья.

Отметим, что в период с 21 по 23 января 2022 года показатели ежедневной регистрации новых случаев заражения коронавирусом на территории Подмосковья три дня подряд обновляли максимальные значения.

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