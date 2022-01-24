Красногорск, , 15:41 — REGNUM Доставка лекарственных препаратов на дом пациентам с COVID-19 стала доступна еще в восьми городских округах Подмосковья. Об этом 24 января сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Доставка лекарственных препаратов пациентам с COVID-19. С сегодняшнего дня еще восемь городских округов с наибольшей плотностью населения у нас в этом проекте будут работать. При получении положительного ПЦР-теста, врач назначает курс лечения, а курьер в течение суток доставляет необходимые лекарства», — сказала Стригункова.

С 17 января эта функция доступна в таких городских округах Подмосковья, как Видное, Люберцы, Химки, Одинцово, Красногорск и Мытищи. С 24 января доставку лекарств стали осуществлять в Балашихе, Домодедово, Пушкино, Подольске, Сергиевом Посаде, Чехове, Ступино, Раменском.

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