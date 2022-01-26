Новосибирск, , 14:20 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 января, за прошедшие сутки зарегистрировано 10 972 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Ponchikov.net

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При этом, днём ранее, 25 января, за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 1884 обращения.

Отметим, что на утро 26 января в регионе выявлено 101 413 случаев заражения коронавирусом (+315 за сутки), в том числе у 11 612 детей; 73 165 пациентов выздоровели (+349 за сутки); умерли 4568 человек (+15 за сутки).

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