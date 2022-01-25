Ставрополь, , 11:03 — REGNUM Власти Ставропольского края предприняли дополнительные меры для того, чтобы направить все усилия медиков на борьбу с COVID-19. С 25 января приостановлено проведение плановых профосмотров и диспансеризации. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров, обратившийся с видеообращением к жителям региона в своем Instagram.

В больнице Nikatv.ru

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Как отметил глава субъекта РФ, в условиях ухудшения ситуации по коронавирусу и увеличения числа новых случаев заражения власти решили направить усилия медиков на борьбу с опасным вирусом. По словам Владимирова, несмотря на то, что «госпитализация пациентов требуется не так часто, нагрузка на амбулаторное звено в здравоохранении выросла очень серьезно».

«Чтобы меньше было очередей в поликлиниках, чтобы сократилось время ожидания врача на дом — перераспределяем силы в медицинской отрасли. С сегодняшнего утра временно — пока не выдержим волну — приостанавливаем проведение плановых диспансеризации и профилактических осмотров. Все высвободившиеся сотрудники направляются на усиление первичного звена здравоохранения и скорой помощи», — написал глава региона в Instagram.

По данным главы субъекта РФ, за прошедший день на Ставрополье было выявлено 890 случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее их число составило 975 человек.