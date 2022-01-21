Москва, , 14:22 — REGNUM Процесс взаимного признания ковидных сертификатов в России и Евросоюзе продвинется, если профильные структуры будут вести неполитизированный диалог. Об этом говорится в распространенных 21 января ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

МИД России Homayun.org

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На вопрос о продвижении взаимного признания сертификатов о вакцинации и помехах этому процессу в ведомстве ответили, что контакты с ЕС по этой теме идут по линии Минздрава и Минцифры России. МИД сопровождает процесс экспертными консультациями.

«Исходим из того, что главным условием продвижения на этом треке является деполитизированное экспертное взаимодействие по линии профильных структур России и ЕС в интересах облегчения безопасных заграничных поездок граждан России и стран Евросоюза», — пояснили в российском МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и ЕС ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Европейский регулятор пока не одобрил российскую вакцину «Спутник V» к применению на территории ЕС.

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