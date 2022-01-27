Москва, , 09:33 — REGNUM Ряд школ 39 регионов России сохраняют карантинные меры, введённые из-за распространения коронавируса. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная в телеграм-канале «Большая перемена РФ», принадлежащем пресс-службе Минпросвещения РФ.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

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«Всего в 165 школах в 39 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — следует из инфографики.

Отмечается также, что в одном регионе школы уже вышли из карантина.

Помимо этого, 6,9% школьников находятся на дистанционном формате обучения из-за коронавируса.