Якутск, , 08:08 — REGNUM К первой поликлинике Якутска выстроилась огромная очередь из горожан, которые заболели и хотят попасть к врачу в красной зоне. Внутрь здания пациенты уже не помещаются, пишут якутяне в соцсетях, прилагая фото. Запись опубликована телегрм-каналом «КримЯкутия».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Опубликовавший пост якутянин отметил, что был вынужден пойти в поликлинику сам, потому что по его вызову врач не приехал.

«В очереди стоим все вместе ‑ и больные, и выздоравливающие. Это все те пациенты, которым надо сдать тест и получить назначение врача», — написал житель Якутска под фото, на котором видна очередь в несколько метров.

Как сообщало ИА REGNUM, система здравоохранения Якутии не справляется с потоком пациентов, констатировала на брифинге 24 января заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина. Руководство региона призывает жителей республики, у которых есть медицинское образование, помочь в оказании помощи землякам. В том числе «мобилизованы» в больницы будут два депутата Госсобрания региона.