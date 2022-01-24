Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Свердловской области 69 классов закрыли на карантин. В большинстве случаев причиной стала высокая заболеваемость COVID-19 среди школьников, сообщили в областном департаменте образования.

Карантин Tverigrad.ru

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Две недели назад свердловские школьники вышли с каникул, однако часть классов уже закрыли на карантин. Всего два класса из 69 перевели на дистанционное обучение из-за сезонного вируса. Причиной карантина в остальных случаях стал ковид. Кроме того, 19 групп детских садов закрыли из-за распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, в Свердловской области происходит рост заболеваемости COVID-19. В регионе за сутки (по состоянию на 23 января) выявили 883 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.