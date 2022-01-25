Южно-Сахалинск, , 06:08 — REGNUM В школах Южно-Сахалинска 25 января с подростков начали собирать заявления на вакцинацию от COVID-19. Дети заполняют бланки самостоятельно, без ведома родителей — это возмутило сахалинцев, пишут СМИ региона.

Вакцинация Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте»

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Специалисты поспешили прокомментировать происходящее и заявили, что данные бланки являются только заявкой на вакцинацию. Как пояснила astv.ru главный врач детской поликлиники Южно-Сахалинска Татьяна Колба, непосредственно перед самой прививкой будет браться письменное согласие. За детей в возрасте до 15 лет его подписывают родители, страше 15 лет — сами подростки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин доставили первые 480 доз вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.