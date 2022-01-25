Ростов-на-Дону, , 16:46 — REGNUM Региональный центр оперативного мониторинга коронавируса, работа которого развёрнута в Ростовской области, объявил о наборе волонтёров. Помощь добровольцев необходима в связи с ростом числа заражений SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 января.

Волонтер Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Из-за роста случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди граждан, проживающих на территории региона, количество обращений в колл-центр растет. Принято решение о формировании резерва операторов из числа добровольцев», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

Стать диспетчером кол-центра на добровольной основе могут представители некоммерческих организаций и общественники, студенты.