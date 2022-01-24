Оренбург, , 11:04 — REGNUM В Оренбургскую область поступила первая партия антиковидной вакцины. Количество составило 1689 доз. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте»

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«Сегодня (24 января) начинаем прививать подростков, родители которых дали согласие. Их число существенно выше, чем количество поступившей вакцины. Вакцинация будет проходить в первую очередь в крупных городах — Орске и Оренбурге, где наибольшее количество социальных контактов», — сказали в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее свое мнение относительно вакцинации детей выразил министр образования Оренбуржья Алексей Пахомов. Он считает прививку необходимой.

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