Москва, , 16:45 — REGNUM Около 90% пациентов с новым штаммом коронавируса «Омикрон» в России заразились внутри страны. Об этом сообщила 25 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На сегодняшний день в России зарегистрировано 5889 случаев штамма «Омикрон» в 68 субъектах Федерации. Из этих людей основная часть — это внутреннее заражение в стране, это почти 90%», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19

Глава Роспотребнадзора добавила, что порядка 70% из числа инфицированных новым вариантом вируса не были вакцинированы.