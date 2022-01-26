Красноярск, , 07:30 — REGNUM В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов старше 18 лет.

Вакцинация Mos.ru

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Как сообщил 26 января в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, подписаны соответствующие изменения в постановление главного государственного санитарного врача по региону №43 от 23.07.2021 . В перечень групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены совершеннолетние обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

К 15 марта 2022 года необходимо привить не менее 80% студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в Красноярском крае выявлено 181 405 носителей коронавируса.

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