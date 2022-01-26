Красноярск, 26 января 2022, 07:30 — REGNUM В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов старше 18 лет.
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Как сообщил 26 января в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, подписаны соответствующие изменения в постановление главного государственного санитарного врача по региону №43
К 15 марта 2022 года необходимо привить не менее 80% студентов.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в Красноярском крае выявлено 181 405 носителей коронавируса.
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