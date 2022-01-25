Йошкар-Ола, , 14:25 — REGNUM В Марий Эл приняли решение о временном прекращении плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Об этом сообщает минздрав республики.

Поликлиника Иван Шилов © ИА REGNUM

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Решение связано с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, за последние несколько дней количество вызовов скорой помощи увеличилось в четыре раза, вызовов на дом терапевтов ко взрослым пациентам — в пять раз. Только в Йошкар-Оле за минувшие сутки число вызовов врачей на дом к детям с клиникой ОРВИ и новой коронавирусной инфекции достигло 1,1 тыс. случаев.

«Ситуация осложняется заболеваемостью медицинского персонала», — пояснили в минздраве.

В связи с прекращением плановой помощи «освободившиеся врачи-специалисты будут привлечены к оказанию экстренной неотложной помощи в поликлиниках и к оказанию помощи больным на дому».

В поликлиники привлечен на работу 21 ординатор младших курсов медицинских вузов, который имеет аккредитацию для работы в качестве педиатров и терапевтов. Еще 20 ординаторов готовятся для усиления первичного звена. Для усиления службы 122 привлекаются студенты-старшекурсники Марийского госуниверситета и Йошкар-Олинского медицинского колледжа. Доставкой на дом препаратов амбулаторным больным с хроническими заболеваниями займутся волонтеры-медики. Закрытие листков нетрудоспособности пациентам осуществляется дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Марий Эл поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М» (Гам-КОВИД-Вак-М). Республика получила 480 комплектов двухкомпонентной вакцины.

В минздраве подчеркнули, что прививка для подростков в возрасте 12−17 лет является добровольной и проводится исключительно по заявлению и с письменного согласия родителей или законных представителей ребёнка. При этом с 15 лет подростки могут самостоятельно решить вопрос вакцинации.

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