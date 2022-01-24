Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга за последние три дня стали в 2,5 раза чаще обращаться в единую региональную информационно-справочную службу «122» из-за сложившейся в городе эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Работа колл-центра по профилактике коронавируса Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге из-за нового штамма «Омикрон» сказался на работе Службы «122». Если сравнивать с показателями предыдущей недели — количество обращений в службу по вопросам коронавируса за последние три дня выросло в 2,5 раза.

Так, только утром 24 января операторы мобильной связи зафиксировали рекордное количество обращений. Из-за чего не все смогли дозвониться с мобильных телефонов до «122», которая работает круглосуточно и без выходных. Ввиду чего, руководством СПб ГУП «АТС Смольного» был увеличен штат операторов, привлечены ресурсы многофункциональных центров к отработке звонков, расширены цифровые каналы связи.

«Звонить можно и со стационарного, и с мобильного телефона. Когда поликлиника возьмёт в работу вызов вам поступит смс, если звонили с мобильного телефона», — указал директор «АТС Смольного» Андрей Захаров.

Отметим, за время новогодних праздников в петербургскую службу «122"обратились больше 142 тыс. горожан — это порядка 14 тыс. вызовов ежедневно. Максимальную активность на линию отметили 4 и 5 января, когда специалисты обработали порядка 19,7 тыс. обращений.

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