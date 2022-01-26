Липецк, , 12:59 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 46 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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26 января подтверждено 336 новых случаев заражения коронавирусом — на 30 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 88 тыс. 737 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 81 тыс. 599 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 298 — за последние сутки.

За весь период скончались 2998 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.