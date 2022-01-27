Оренбург, , 07:51 — REGNUM В Оренбургской области за неделю (17−23 января) резко выросла заболеваемость ОРВИ. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по региону, рост числа заболевших отмечен во всех возрастных группах при превышении недельного эпидемического порога за счет школьников и взрослого населения.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

При такой неблагополучной эпидобстановке в Оренбуржье прибегают к ограничительной мере — приостановлению учебного и воспитательного процесса, чтобы снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Специалисты надзорного ведомства называют эту меру эффективной.

На 25 января в 9,8% образовательных учреждений региона (183 школы и 31 детский сад) полностью или частично приостановили учебный и воспитательный процесс из-за заболеваемости ОРВИ и COVID-2019. На сегодняшний день на территории Оренбургской области продолжается активная циркуляция вирусов гриппа А и вирусов не гриппозной этиологии, в том числе коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге заболеваемость ОРВИ среди школьников выросла вдвое