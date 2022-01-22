Барнаул, , 10:22 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 22 января 2022 года вакцинированы 1 225 517. Прирост за последние сутки составил + 8422.

Вакцинация Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте»

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Из общего числа привитых 58 312 жителей региона получили первую прививку (+1654 за сутки). Число полностью привитых граждан составляло 1 099 409 (+5501 за сутки). Также известно о 67 796 ревакцинированных (+1267 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечал, что данных показателей ещё недостаточно для создания коллективного иммунитета: более 300 тысяч жителей региона поставили прививку более полугода назад.

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