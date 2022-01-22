Новосибирск, , 07:43 — REGNUM В частях и подразделениях дислоцированного в Сибири общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) полностью завершилась вакцинация молодого пополнения от новой коронавирусной инфекции. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ЦВО «Первый и второй компонент препарата был введён всем военнослужащим, не прошедшим вакцинацию от коронавируса до призыва на военную службу».

В сообщении военного ведомства отмечается, что перед проведением процедуры врачи проводили углублённый медицинский осмотр военнослужащих и их тестирование на наличие антител. Вакцинация проводилась в добровольном порядке на территориях медпунктов. Прививки не ставились тем, у кого был отвод по медицинским показаниям.

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Как сообщало ИА REGNUM, на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в рамках прививочной кампании достигнут 90%-ный коллективный иммунитет.

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