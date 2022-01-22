Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами COVID-19 стали девять женщин в возрасте от 62 до 83 лет и семеро мужчин в возрасте от 33 до 74 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 947 жителей Ростовской области.

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