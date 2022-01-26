Екатеринбург, , 08:48 — REGNUM В Свердловской области школьников не планируют массово переводить на дистанционное обучение. Об этом на брифинге заявил замгубернатора Павел Креков.

Дистанционное обучение

Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, пока в приоритете значится точечный перевод на дистант. К нему прибегают в тех случаях, если заболели несколько детей в классе или педагог.

Как сообщало ИА REGNUM, также власти не собираются возвращать необходимость посещения торговых центров по QR-кодам.