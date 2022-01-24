Астрахань, , 12:58 — REGNUM В Астраханской области к 24 января вакцинированы от коронавирусной инфекции 457 тыс. 873 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Оба этапа иммунизации прошли 390 тыс. 497 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 486 тыс. 850 доз вакцины «Спутник V», 40 тыс. 360 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 9 тыс. 630 доз вакцины «КовиВак», а также 102 тыс. 80 доз «Спутника Лайт».