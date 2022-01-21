Москва, 21 января 2022, 12:54 — REGNUM Волна штамма коронавируса «Омикрон» идёт по России в рамках предсказуемого прогноза. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«По опыту других стран, в целом предсказуемо развитие этой волны и продолжительность этой волны», — сказал Песков.
Ранее в России за сутки зафиксировали 49 513 новых случаев заражения коронавирусом.