Санкт-Петербург, , 21:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге заболевшая ковидом женщина, после месяца на ИВЛ и двух суток комы, родила ребенка на 36 неделе беременности, рассказали 24 января в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Ребенок появился на свет на 36 неделе. Комитет по здравоохранению СПб.

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Впервые 36-летняя петербурженка на 28 неделе беременности обратилась к врачам 3 декабря 2021 года. Женщина пожаловалась на сухой кашель, боль в горле при глотании и повышение температуры до 37,7 градусов. Из родильного дома №6 она была переведена в акушерское отделение больницы имени Семашко Н.А.

«После проведения исследования были диагностированы новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, в средне-тяжелом течении, а также внебольничная двусторонняя вирусная пневмония. Согласно клиническим рекомендациям пациентка получала лечение, но состояние ухудшалось и перешло в тяжелое течение», — рассказали в ведомстве уточнив, что беременная не была вакцинирована.

В общей сложности пациентка пережила десять дней на НИВЛ, 18 дней на ИВЛ, двое суток в искусственной коме, больше месяца на кислородной поддержке.

«Сегодня 24 января пациентке на сроке 36 недель была сделана операция кесарево сечение. Девочка родилась весом 1980 грамм, чувствует себя удовлетворительно. Мама и дочь находятся под наблюдением врачей родильного дома больницы», — подытожили в комздраве.

Напомним, Минздрав РФ рекомендует беременным пройти вакцинацию не ранее 22-й недели срока.

РанееИА REGNUMсообщало, что в Петербурге с начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции привились 2198 беременных женщин. Из них на сроке до 22 недель беременности — 691 женщина, с 22 недель — 1507 женщин.