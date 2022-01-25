Кызыл, , 14:25 — REGNUM Предприятия в Туве обязали перевести на удалённый режим работы 50% своих сотрудников. Согласно решению оперштаба, на дистант необходимо перевести одного из родителей школьников, если тот также учится из дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Удаленная работа

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Кроме того, работодатели должны отправить по домам всех работников старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями для вакцинации. При наличии медотвода от прививки, граждане должны работать в удалённом режиме до 1 апреля. Переводу на «удалёнку» также подлежат инвалиды и беременные женщины.

Предприятиям на два месяца запрещено отправлять сотрудников в служебные командировки за пределы республики, а также допускать к работе людей с симптомами любого острого респираторного вирусного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики утвердили новые ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Так, до 1 апреля в Туве закроются кинозалы, театры, организации дополнительного образования, парикмахерские, салоны красоты, спортивные объекты и так далее.

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