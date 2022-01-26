Санкт-Петербург, , 19:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге зарегистрирован первый в 2022 году летальный случай среди детей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом 26 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Столетняя кукла «Смерть» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«Ребенок страдал тяжелой соматической патологией. Ему было 1 год и два месяца», — подытожили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в «пятую» волну коронавируса в Петербурге стали чаще заражаться и болеть дети. Для лечения несовершеннолетних в городе дополнительно развернуты ковидные койки, только в детской больнице №5 им.Н.Ф. Филатова количество коек для детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее выросло до 611. А утром 25 января прием инфекционных больных начал хирургический корпус.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургские врачи рассчитывают на помощь автоволонтёров