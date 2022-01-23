Архангельск, , 00:05 — REGNUM В Архангельской области с коронавирусной инфекцией госпитализированы 1311 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Число ежедневно госпитализируемых пациентов в Архангельской области не превышает 5−10% от общего числа заболевающих за сутки. То есть вчера одномоментно в больницах области находился 1 291 человек с диагнозом COVID-19. При этом в течение суток кого-то выписывали, кого-то госпитализировали. В итоге на сегодняшний день в стационарах проходят лечение 1 311 человек», — рассказал глава областного минздрава Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 января, в Архангельской области было выявлено рекордное число случаев COVID-19 — 744.