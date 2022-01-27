Кемерово, 27 января 2022, 09:29 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 27 января, медицинскую помощь получают 6295 пациентов с коронавирусом. В стационарах и на домашнем карантине находится 19 832 человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
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Отметим, что днём ранее, 26 января, в стационарах и на карантине находились 18 120 человек.
За сутки было выявлено 435 случаев заражения коронавирусом. За это же время 243 пациента выздоровели, семеро скончались.
Всего в регионе зарегистрировано 92 917 случаев заражения коронавирусом, 84 751 человек выздоровел, 1871пациент скончался.