Ульяновск, , 07:57 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрирован очередной рост выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

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По сведениям ведомства, 25 января в области официально подтверждено 508 случаев заражения SARS-CoV-2. Это на 115 случаев больше, чем было выявлено 24 января.

Всего в Ульяновской области сделано 1 689 506 лабораторных исследований на коронавирусом.

Кроме того, за последние сутки количество контактных лиц, которые находятся под наблюдением, увеличилось на 813 человек — с 8422 до 9235 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Ульяновской области состоится прямой эфир рубрики «Спросите доктора». Специалисты расскажут о новом штамме «Омикрон» и его воздействии на организм.