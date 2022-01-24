Ханты-Мансийск, , 10:05 — REGNUM В Ханта-Мансийском округе для лечения пациентов с COVID-19 будут применяться новые препараты с моноклональными антителами. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Лекарства

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Как следует из постановления о выделении бюджетных средств из резервного фонда региональному департаменту здравоохранения выделяются дополнительно 181,9 млн рублей, которые будут направлены на лекарственные препараты, относящихся к группе искусственных моноклональных антител, отметил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ХМАО наблюдается всплеск суточных заражений коронавирусом. У большинства пациентов болезнь протекает с симптомами ОРВИ.

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