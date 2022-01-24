Орел, , 10:01 — REGNUM На 72,6% выросла заболеваемость COVID-19 в Орловской области за неделю с 17 по 23 января по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в облправительстве по итогам внеочередного заседания регионального оперативного штаба 23 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, в Орловской области всего зарегистрировано 74 200 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки — 350.

«На третьей календарной неделе 2022 года в регионе отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 72,6% по сравнению с предшествующей неделей. Среднесуточные показатели заболеваемости выше средних показателей по Российской Федерации (на 22% за 22 января 2022 года)», — уточнили в пресс-службе.

Около 93,6% в структуре заболеваемости COVID-19 составляют ОРВИ, 6,4% — пневмония. При этом уровень госпитализации сохраняется на уровне предыдущих недель.

Как отмечается, рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, однако значительный — в 2,7 раза — рост отмечен среди детей. Очаги новой коронавирусной инфекции зарегистрированы более чем в 100 образовательных организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орле власти приняли решение отправить на дистанционное обучение школьников всех учебных заведений города на неделю, с 24 по 29 января.