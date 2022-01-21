Самара, , 15:42 — REGNUM 779 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 21 января сообщает пресс-служба областного правительства.

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Всего в регионе выявили 206 387 случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 112 пациентов с COVID-19 и 87 пациентов с подозрением на COVID-19.

Отмечается, что по области всего скончались 6588 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 11-и таких пациентов констатировали в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 181 477 человек, в том числе победили инфекцию 1 415 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20 января в регионе за сутки выявили 527 носителей коронавируса.