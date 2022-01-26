Владимир, , 14:59 — REGNUM Во Владимирской области для предпринимателей снова ужесточили антиковидные ограничения. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий документ подписал врио губернатора Александр Авдеев.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Культурные и спортивные мероприятия разрешено проводить с 50-процентной наполняемостью залов или при условии, что зрители предъявят QR-коды о вакцинации или ПЦР-тест.

Кафе и ресторанам, которые не просят у посетителей QR-коды, разрешили работать только с 6:00 до 1:00 и с наполняемостью 50%. Ночным клубам, барам, дискотекам и боулингом разрешено работать только с 6:00 до 1:00. Все предприятия общепита перед началом смены должны измерять температуру сотрудников и отстранять от работы всех, у кого повышена температура или был контакт с подтверждённым коронавирусным пациентом.

Входные фильтры также должны быть организованы в салонах красоты и парикмахерских, СПА-салонах, массажных салонах и саунах. От работы им придётся временно отстранить сотрудников, входящих в группу риска — пожилых, непривитых или имеющих хронические заболевания. Если в этих организациях посетители не предъявляют QR-коды и справки, им разрешено работать только при заполненности на 50%. Это же условие работает для бассейнов, фитнес-центров и досуговых организаций.

Предпринимателей также обязали проводить генеральные уборки и дезинфекцию, обеспечить учреждения обеззараживателями воздуха, санитайзерами и средствами индивидуальной защиты. Посетителей с повышенной температурой запретили пускать во все учреждения, указанные в документе.