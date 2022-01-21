Нижний Новгород, , 13:42 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 21 января выявили 1116 новых случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд по ежедневному числу заражений с начала пандемии и более чем на двести случаев больше предыдущего максимума, который был зафиксирован двумя днями ранее — 881 случай. Накануне сообщалось о 661 новом носителе SARS-CoV-2, что стало максимальным показателем числа заражений в сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 240 034 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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За последние сутки выписаны 59 человек, всего выздоровели с начала пандемии 224 225 нижегородцев.

За последние 24 часа скончался от последствий заражения коронавирусом 21 житель региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 10 310 человек. Накануне сообщалось о 16 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 5499 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе увеличилось более чем на 1 тыс. человек.

По состоянию на 21 января в регионе проведено 4 811 119 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 12 807 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился и составляет 286,40 теста на 100 тыс. населения.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,18. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 21 января составляет 34%.