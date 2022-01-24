Пермь, , 10:55 — REGNUM В Пермском крае более 190,3 тыс. человек начали ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Из них 177,7 тыс. жителей завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной, сообщает permkrai.ru.

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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На сегодняшний день (24 января) первичную вакцинацию прошли 1 млн 148 тыс. пермяков, в том числе однокомпонентным препаратом. Коллективный иммунитет составил 57,1%.

На территории региона функционируют процедурные кабинеты в 63 медорганизациях. С начала массовой вакцинации Пермский край получил 1 794 394 комплекта вакцины.

Население призывают сделать прививки, чтобы получить иммунитет и защитить не только себя, но и своих близких.