Чебоксары, , 11:28 — REGNUM В Чувашии остаётся свободным почти 27% ковидного коечного фонда, но при этом растёт число госпитализированных в Чебоксарах. В связи с этим в столице планируют перераспределить коечный фонд. Об этом заявил 21 января вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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На заседании регионального оперативного штаба глава минздрава констатировал, что в Чувашии заболеваемость ковидом растёт «с каждым днём, растёт очень быстрыми темпами». В настоящее время свободно 26,9% коечного фонда в ковидных стационарах, всего создано 946 коек.

«Начинает напрягаться ситуация с коечным фондом в городе Чебоксары. В то же время остаётся стабильной, можно сказать недозагруженной ситуация с коечным фондом в районах республики. Поэтому сейчас думаем о перераспределении сил и ресурсов по открытию коек в городе Чебоксары. Это закономерно: когда эпидпроцесс, то сначала идут крупные города, потом идёт распространение на периферию», — сказал Владимир Степанов.

Напомним, что в Чувашии ожидают поступление первой партии вакцины от ковида для подростков «Спутник М». Всего будет передано около 1 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев призвал работодателей по возможности максимально перевести сотрудников на удалённый режим работы минимум «на две недели».

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