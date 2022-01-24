Элиста, , 09:41 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 24 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, не скончались 767 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии из-за распространения штамма «Омикрон» приостановлено оказание плановой медицинской помощи, в Элисте закрыты школы, секции и кружки. Режим коронавирусных ограничений продлён до 27 марта 2022 года включительно.

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