24 января 2022 | Время чтения 2 мин

Зоя Емельянова, , 12:38 — REGNUM В Орловской области власти приняли решение приостановить плановый приём пациентов в медицинских учреждениях — больницах и поликлиниках, в том числе и детских. Решение было принято накануне, 23 января, на внеочередном заседании регионального оперативного штаба.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

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«В связи со складывающейся ситуацией необходимо приостановить оказание плановой медицинской помощи в медицинских организациях (особенно это касается поликлиник), оставив по одному специалисту для выписки рецептов. В том числе планируется привлечь к этой работе специалистов профилактических медицинских организаций, таких как физкультурный диспансер, и других», — пояснил глава департамента здравоохранения области Станислав Шувалов.

Решение бросить фактически без медицинской помощи людей вызвало негодование среди пользователей социальных сетей — жители призывают власти подумать о последствиях, к которым может привести прекращение планового приёма пациентов.

«Плановый осмотр ребенка в месяц, полгода, год, два — это всё плановые осмотры, но очень необходимые. Нельзя отменять подобные мероприятия. Последствия могут быть не очень хорошие», — написала пользователь alfimova479 на странице губернатора Андрея Клычкова в Instagram.

Очередь в поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если и в поликлинике только один врач на рецептах, то это жесть. У меня прием в среду, надеюсь, не отменят. Так как тогда инвалидом останусь», — написал в комментариях другой пользователь.

«Неужели вы не понимаете, что, отменив плановый прием, вы подводите людей ближе к могиле? Многие заболевания быстро переходят в тяжёлые стадии, если их не пролечивать планово, а значит — обострения и смерть», — сетует один из участников обсуждения.

«Называется — сдохните!» — написал в паблике «ВКонтакте» Иван К.

«Дохнем только от ковида! От остальных болезней умирать категорически воспрещается, а если вдруг умер — «это ковид, детка», — комментируют пользователи новость на странице «Орловских новостей».

«Вот и показало время — какая у нас медицина. Все платные клиники, за которые радовались буржуи, не ведут прием больных с температурой и не лечат вообще ничего! А снимают деньги за анализы втридорога. И то с температурой на порог не пустят», — добавил другой комментатор.

Регистратура в поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом на странице губернатора люди жалуются на невозможность вызвать врача на дом даже при очень высокой температуре.

«Не можем вызвать врача. Температура высокая. Поликлиника 2 не отвечает!».

"Сегодня три часа звонила в поликлинику №2, [чтобы] вызвать врача на дом. Никто не ответил. Пришлось ехать. Вызвала на месте. В итоге никакой врач к нам не пришёл. Температура 39,3».