Москва, , 14:53 — REGNUM Никакие локдауны в России в связи с эпидситуацией в настоящее время не обсуждаются, заявил 24 января журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России установлен новый максимум по числу заражений коронавирусом.

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