Москва, 24 января 2022, 14:53 — REGNUM Никакие локдауны в России в связи с эпидситуацией в настоящее время не обсуждаются, заявил 24 января журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций.
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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России установлен новый максимум по числу заражений коронавирусом.
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