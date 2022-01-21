Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM На судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге достигнут 90%-ный коллективный иммунитет в рамках прививочной кампании. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе предприятия.

«Адмиралтейские верфи» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Вакцинация сотрудников судостроительного завода проходила в трех пунктах, открытых в филиале «Медицинский центр АО «Адмиралтейские верфи» и в здравпункте на территории предприятия с марта 2021 года.

«Благодаря своевременно принятым мерам, администрации верфей удалось добиться необходимого результата и повысить коллективный иммунитет работников до 90%», — добавили в пресс-службе верфей.

Отметим, что помимо прививочных пунктов руководство предприятия запустило программу реабилитации для работников, перенесших COVID-19 или внебольничную пневмонию. В нее входят консультация терапевта и узких профильных специалистов, лабораторные анализы, инструментальная диагностика, широкий комплекс физиотерапевтических процедур.

«Программа реабилитации для работников разрабатывается с учетом их производственной загрузки», — добавили в пресс-службе.

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