Якутск, , 04:58 — REGNUM В Якутии в разы увеличили количество сотрудников коронавирусного call-центра и число медицинских бригад. На вызовы ездят 257 групп, укомплектованных водителями, врачами и медсёстрами, сообщил во время прямого эфира глава региона Айсен Николаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он обратил внимание на то, что медикаменты для лечения инфекции жители Якутии должны получать бесплатно.

«В ином случае надо подавать жалобу в минздрав республики. По моему поручению из резервного фонда республики выделены средства на закуп лекарств и тестов на выявление COVID-19. Если у человека есть признаки ОРВИ, ему должны провести тест на COVID-19 бесплатно», — подчеркнул Айсен Николаев.

Он напомнил якутянам, что большая нагрузка в связи с новой волной легла на врачей первичного звена здравоохранения, и попросил жителей республики быть благодарными.

«Они делают все, что могут. В тяжелейших условиях работают по 12 часов. Сейчас им очень важна поддержка», — сказал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, пятая волна коронавируса в Якутии проходит иначе, чем предыдущие: в республике меньше госпитализаций при огромном количестве больных. За сутки 26 января коронавирусом заразились 1937 якутян.