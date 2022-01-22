Улан-Удэ, , 09:11 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 307 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число случаев за весь период пандемии достигло 79 752.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 255 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Излечились от COVID-19 к настоящему времени 74 254 человека, в том числе 145 за последние сутки. В списке контактных лиц, по состоянию на 22 января, числятся более 9,5 тыс. жителей.