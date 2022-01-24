Чебоксары, , 09:37 — REGNUM В Чувашии в выходные дни, 22 — 23 января, резко увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Рост «практически взрывной». Об этом 24 января заявил на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Открывая заседание, руководитель республики отметил, что 21 января на оперативном штабе говорили о двукратном росте амбулаторных больных ковидом при сохранении количества госпитализаций. При этом констатировали рост выявляемых случаев заражения коронавирусом.

«Но буквально прошедшие несколько дней говорят о том, что рост количества людей, которые заболевают, не просто большой — он практически взрывной. Взрывной рост», — сказал Олег Николаев.

По его словам, за последние сутки (23 января) ожидается подтверждение более 230 случаев заражения коронавирусом (напомним, что 22 января выявлено 190 носителей коронавируса). И подчеркнул, что растёт количество людей, которые лечатся стационарно: в выходные дни, 22 — 23 января, их число увеличилось на 30%. А в амбулаторном звене количество пациентов выросло «только за выходные почти на 50%».

Глава Чувашии обратил особое внимание на важность соблюдения всех принятых ранее санитарно-эпидемических мер.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель республики Олег Николаев предложил «усечь до 50% от вместимости зала количество участников послания», оглашение которого запланировано на 28 января. Кроме того, он также выступил за двойное тестирование гостей: 26 и 27 января.

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