Казань, , 14:38 — REGNUM В столице Татарии сложившаяся эпидситуация вынуждает прибегнут к дистанционному формату работы сотрудников мэрии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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В настоящее время руководителям подразделений исполкома рекомендовали перевести на удаленную работу 50% сотрудников.

Отмечается, что на местах остаются только те, кто задействован непосредственно в оказании услуг населению и жизнеобеспечении города, передает «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, на прошлой неделе руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова заявляла, что правительство Татарии, министерства и ведомства в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон» не планируют переходить на удаленный формат работы.

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