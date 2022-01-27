Якутск, , 08:43 — REGNUM В Якутии начинают прививать от коронавируса детей старше 12 лет. Регион получил первую партию вакцины «Спутник М», всего доставлены 720 доз, сообщила во время брифинга 27 января заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Вакцинация Mil.ru

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Вакцинация подростков будет добровольной, подчеркнула она. Первыми желание прививать детей изъявили сотрудники медучреждений республики, сказала Ольга Балабкина.

«Иммунизация детей — это исключительно добровольное мероприятия, и решение будут принимать исходя из действующего законодательства родители, являющиеся законными представителями ребёнка. Со стороны органов государственной власти будет организовано место для проведения прививок и доступность вакцины», — отметила вице-премьер Якутии.

Она подчеркнула, что в «Спутнике М» дозировка в пять раз ниже, чем в аналогичной вакцине для взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники детских поликлиник Приамурья начали делать прививки от COVID-19 несовершеннолетним. Регион получил 720 доз вакцины «Спутник М».