Кемерово, , 11:36 — REGNUM В Кемеровской области из-за коронавируса представители власти временно отменяют личные и выездные приёмы граждан. Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

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Согласно документу, приемы заместителей губернатора и председателя областной администрации, руководителей исполнительных органов госвласти будут проходит по утвержденным графикам в режиме прямой телефонной линии.

Главам муниципалитетов и органам местного самоуправления также рекомендовали общаться с жителями через телефонную связь.