Оренбург, , 15:23 — REGNUM В Оренбургской области обновлен «антиковидный» губернаторский указ. Согласно документу, прибывшим на территорию Оренбургской области, в том числе жителям региона (за исключением командированных работников), при отсутствии действующего отрицательного результата ПЦР-теста необходимо пройти тестирование и находиться на изоляции по месту жительства (пребывания) до получения отрицательного результата.

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По 1 февраля вводится запрет на работу детских развлекательных центров и игровых комнат, аттракционов, расположенных в помещениях. Детям до 16 лет запрещается посещать ТРЦ, кинотеатры без сопровождения законных представителей.

Банкеты возможны только для участников, которые имеют сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. По-прежнему в Оренбуржье действует запрет на работу кальянных и ночных клубов. Продолжается блокировка социальных карт для льготного проезда в транспорте невакцинированных или непереболевших пенсионеров.