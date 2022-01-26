Белгород, , 13:09 — REGNUM В Белгородской области 26 января госпитализированы 103 пациента с COVID-19. Выписан после лечения 281 человек, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего в регионе выявлено 85 455 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 77 779 человек, в летальной статистке 1 896 записей.

По данным регионального оперштаба, в стационарах находятся 886 пациентов, под амбулаторным наблюдением 4 894 жителя.

На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 596 человек, всего подано 1 043 065 заявок. Полный курс иммунизации прошли 955 398 белгородцев.