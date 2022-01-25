Самара, , 08:56 — REGNUM Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Самарскую область. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на оперативном заседании в областном правительстве.

Вакцинация (сс) qimono

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По его словам, в регион прибыли первые 1920 доз детской вакцины от COVID-19.

«В ближайшее время приступят к ее отправке в крупные муниципалитеты — Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань. Предварительно регион направил заявку на 110 тысяч доз», — приводит пресс-служба областного правительства слова Беняна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу министерству образования и науки региона ежедневно контролировать количество заболевших студентов, школьников, воспитанников дошкольных учреждений.