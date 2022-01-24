Иркутск, , 07:43 — REGNUM В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков в количестве 1680 доз. Об этом сегодня, 24 января, минздрав региона.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Сначала иммунизация подростков будет проводиться в поликлиниках. Если вакцина будет поступать в большом объеме, будем проводить в школах. По аналогии с вакцинацией взрослого населения будем использовать альтернативные пункты», — пояснила осуществляющая полномочия министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину от коронавируса «Спутник М» зарегистрировало Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года. Препарат будет применяться для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

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